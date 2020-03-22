أوقف العالم بأسره على ساق واحدة.. هكذا جسدت رسامة عراقية فيروس كورونا

2020/03/22 | 16:07 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/واشنطن اجتاح فيروس كورونا المستجد مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة ليصبح حديث العالم، وتجسد رسامة عراقية تصورها عن فيروس كورونا المستجد بعدة رسومات توعوية مبتكرة، أبرزها "الفيروس الذي جعل العالم يقف على قدم واحدة".وفي حديثها مع موقع CNN بالعربية، توضح الرسامة العراقية هالة زياد، والتي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، أن الهدف الأساسي من رسوماتها هي توعية الأفراد، صغاراً وكباراً، بطريقة تخلو من الترهيب والذعر، وتشجيعهم على الممارسات الوقائية.وكانت الأخبار المنتشرة وردود أفعال الأشخاص حول العالم بمثابة المصدر الأساسي الذي استوحت منه الرسامة أفكارها التوعوية، كما مثلت الأحاديث المتجاذبة مع أصدقائها، حول فيروس كورونا، مصدراً آخر في إلهامها بأفكار جديدة ومختلفة، بحسب ما ذكرته الرسامة العراقية.ومن بين أبرز رسوماتها الخاصة بفيروس كورونا، رسمة تحمل عنوان "الفيروس الذي جعل العالم يقف على قدم واحدة" وهي تعد بمثابة وصف لما يحدث في العالم من حالة الإرباك، والذعر، والهلع، أما الرسمة الثانية، فتحمل عنوان "عندما ضغط الفيروس زر التوقف المؤقت للأرض" وتمثل حالة الشلل والتوقف التام في أغلب مفاصل الحياة في عموم دول العالم، بحسب ما قالته زياد.ومن وجهة نظر الرسامة العراقية، فقد أعطى فيروس كورونا فرصة للبشر في إعادة التفكير بتغيير سلوكياتهم وعاداتهم الخاطئة.وتقول زياد :"ربما في المستقبل سيكون الإنسان أكثر حذراً في تصرفاته الحياتية ويهتم أكثر بالبيئة المحيطة".أما من وجهة نظرها الفنية، فتقول زياد إن "هذه المرحلة أثبت أن للفن رسالة قوية، ليس فقط في النقد السياسي أو الاجتماعي، بل يمكن كذلك استعماله في التوعية، ونشر سبل الوقاية، والتحذيرات الطبية، لما له من تأثير إيجابي وسلس لنقل المعلومة".أما بالنسبة إلى أصداء تلك الرسومات، فتشير زياد إلى أنها كانت رائعة وإيجابية، إذ تداول متابعوها رسوماتها التوعوية وساعدوها بنشرها، ما يدل على تقبلهم لأهمية هذه المنشورات.

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