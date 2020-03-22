بالوثيقة.. المثنى تفتح باب التطوع للعمل في خلية الازمة

2020/03/22 | 16:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقرر رئيس خلية الازمة في محافظة المثنى، احمد جودة منفي، اليوم الاحد، فتح باب التطوع للمنظمات والناشطين للمساهة في عمل خلية الازمة الحكومية ضمن الاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

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