العمليات المشتركة تنفذ ضربة جوية لأوكار داعش الإرهابي في سلسلة جبال حمرين

2020/03/22 | 16:13 - المصدر: قناة التغيير

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نفذت قيادة العمليات المشتركة ضربة جوية لأوكار عصابات داعش الإرهابية، في سلسلة جبال حمرين

وأعلنت أعلنت قيادة العمليات المشتركة، تنفيذ طائرات اف ستة عشر العراقية ضربة جوية دقيقة لأوكار تابعة لعصابات داعش الإرهابية، في سلسلة جبال حمرين، ما اسفر عن مقتل العشرات من الارهابيين وتدمير الأوكار التابعة لهم في الجبال.

وتأتي هذه العملية بتخطيط عراقي من قبل قيادة العمليات المشتركة ورئاسة اركان الجيش وبتجهيز فنيين عراقيين من قبل قيادة القوة الجوية، بعد انسحاب التحالف الدولي.

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