وفاة أحد كبار قادة الحرس الثوري الإيراني متأثرا بفيروس كورونا

2020/03/22 | 16:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وسائل اعلام إيرانية ، وفاة احد كبار قادة الحرس الثوري الإيراني، متأثرا باصابته بفيروس كورونا.

وأكدت وسائل الإعلام وفاة العميد بالحرس الثوري حسين أسد إلهي الذي كان أحد كبار مساعدي قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، واحد المشاركين بالقتال في العراق واليمن، مشيرة إلى وفاته في إحدى مستشفيات العاصمة طهران يوم أمس السبت.

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