برلمانية مقربة منه : فريق الزرفي باشر من اليوم باختيار شخصيات الكابينة الوزارية

2020/03/22 | 16:25 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اكدت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت, الاحد, ان فريق رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي باشر من اليوم باختيار الكابينة الوزارية, مشيرة الى ان الزرفي سيشكل حكومته بحسب استحقاقات المكونات.

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