خلية الأزمة تعلن تمديد حظر التجوال وتعطيل الدوام الى السبت المقبل

2020/03/22 | 16:25 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]قررت خلية الأزمة الحكومية، تمديد حظر التجوال وتعطيل الدوام حتى الساعة 11 من مساء يوم السبت المقبل.

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