سوريا: إجراءات «متأخرة» لمنع انتشار «كورونا» واتهامات للحكومة بعدم الشفافية

2020/03/22 | 16:25 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الحكومة السورية جملة من القرارات الجديدة، تهدف لتقليص حركة المواطنين في الأسواق والأماكن العامة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع انتشار فيروس “كورونا”.وتقضي تلك القرارات بإغلاق الشركات والأنشطة

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