2020/03/22 | 16:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحداد يوجه بالاسراع في تخصيص المساعدات المقدمة من منظمة الصحة العالمية WHO للمحافظات بحسب النسب السكانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/22 | 16:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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