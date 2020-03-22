شاهد.. تاجر في علوة جميلة يستعرض أسعار الخضار “المتواضعة”: حاججوا البقالين بكلامي!

2020/03/22 | 16:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نشر تاجر خضار في علوة جميلة، مقطع فيديو استعرض من خلاله أسعار الخضار فيما أكد أن الاسعار غير مرتفعة مطالباً المواطنين بمحاججة البقالين في حال رفعوا الاسعار.واظهر مقطع فيديو رصدته “يس عراق”، أحد تجار علوة جميلة للخضراوات في بغداد يشرح به أن الأسعار للاغذية رخيصة”.مقطع يشرح به أحد تجار علوة […]

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