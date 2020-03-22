مصدر يكشف عن آلية دفن المتوفين بكورونا في العراق والجهة المسؤولة عن هذه العملية

2020/03/22 | 16:31 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر في وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، عن آلية دفن المتوفين بسبب فايروس كورونا، والجهة المسؤولة عن عملية الدفن.

وقال المصدر في حديث لـ"الغد برس" إن "دائرة الصحة العامة هي الجهة المسؤولة عن عملية دفن المصاب المتوفي، على وفق آلية طبية وصحية متفق ومتعارف عليها دولياً".

وأضاف، أن "الدائرة خصصت فرقاً متخصصة ومجهزة بالمعدات والبدلات الخاصة، تتسلم الجثة من إدارة المستشفى، بعد تعقيمها وتعفيرها وتغليفها بأكياس عازلة عن انتشار الفايروس".

وبين، أن "مكان الدفن يتم تخصيصه بالاتفاق والتنسيق مع الحكومة المحلية ودائرة الصحة لكل محافظة".

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