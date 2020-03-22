المثنى توضح تفاصيل الاصابة الجديدة بفايروس كورونا

2020/03/22 | 16:31 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المثنى/ الغد برس:

اعلنت خلية الازمة في محافظة المثنى، اليوم الأحد، عن تفاصيل الاصابة الجديدة بفايروس كورونا في المحافظة.

وقال الناطق الرسمي باسم الخلية محمد حاجم في بيان له تلقته "الغد برس"، أن "الإصابة التي سجلت اليوم في المحافظة هي نتيجة تكرار في الكتاب الخاص بالفحص كونه صدر بتاريخ ٢١ و٢٢ الذي وردنا وكما مبين لكم ولنفس النماذج".

وأكد ان "عدد الإصابات في المحافظة هي ٤ وهم الان تحت الرعاية الصحية وبحالة مستقرة".

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