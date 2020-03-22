هروب 4 معتقلين من مركز للشرطة جنوبي العراق

2020/03/22 | 16:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، يوم الأحد، بهروب أربعة معتقلين من إحدى مراكز الشرطة في مدينة الناصرية.وابلغ المصدر لـشفق نيوز، إن "اربعة معتقلين هربوا من من مركز شرطة اريدو في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار".وأوضح المصدر، ان "اثنين من السجناء متهمان بتهريب المخدرات والاخران بتهمة الاغتصاب"، لافتا إلى أن "القوات الأمنية شنت حملة بحث وتفتيش عن السجناء الهاربين".

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