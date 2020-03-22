2020/03/22 | 16:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، الاحد، تمديد حظر التجوال المفروض الى الاول من نيسان المقبل، على ان يشمل الافراد ايضاً واستثناءهم إلا للحالات الضرورية.وجاء في بيان للداخلية ورد لشفق نيوز، أنه سيتم السماح فقط لقوى الامن والبيشمركة بالتجوال من الساعة 12 لغاية 6 صباحا.واضاف، كما لايُسمح لموظفي الدوائر في الحكومة العراقية بالعودة الى اقليم كوردستان حتى ان كانوا من سكنة الاقليم، وعدم السماح بالعودة لأي شخص الى الاقليم الا بموافقة وزير الداخلية، وان سُمح له سيخضع للحجر الصحي.واعلنت الداخلية ايضا أن اي شخص يصاب بفيروس كورونا سيتم وضع جميع افراد عائلته في الحجر الصحي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوردستان تمدد حظر التجوال الى الاول من نيسان المقبل مع تشديد بالاجراءات) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوردستان تمدد حظر التجوال الى الاول من نيسان المقبل مع تشديد بالاجراءات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).