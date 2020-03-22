2020/03/22 | 16:40 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الأزمة تطلب من وزارة المالية تحويل مبلغ 50 مليون دينار عراقي من تخصيصات وزارة الصحة والبيئة الى حسابات الأخيرة. هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/22 | 16:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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