2020/03/22 | 16:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وزارة المالية تصدر بياناً بشأن اجراءاتها لتأمين رواتب الموظفين وتوصي بتجنب التجمعات

يتبع .......

بغداد اليوم-اربيل

قررت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، الأحد، تمديد حظر التجوال مجددا لموعد جديد، بعد أن مددته 3 مرات.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنها قررت "تمديد حظر التجوال حتى الأول من نيسان المقبل، للحد من تفشي فيروس كورونا، في الاقليم&q

بغداد اليوم - بغداد

كشف مدير الصحة العامة بدائرة صحة الكرخ، نازك الفتلاوي، الاحد 22 اذار 2020، حقيقة صدور قرار بتطويق المناطق الشعبية في العاصمة بغداد، وذلك على خلفية حظر التجوال المفروض بسبب فيروس كورونا.

ونفى نازك الفتلاوي، في حديث

بغداد اليوم - الديوانية

أوضح مكتب محافظ الديوانية زهير علي الشعلان، الاحد 22 اذار 2020، حقيقة اختيار فندق الديوانية مكاناً لحجر المصابين بكورونا.

وقال المكتب في بيان، إن "المحافظ ينفي نفياً قاطعاً الأخبار التي تداولتها بعض مواقع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزارة المالية تصدر بياناً بشأن اجراءاتها لتأمين رواتب الموظفين وتوصي بتجنب التجمعات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزارة المالية تصدر بياناً بشأن اجراءاتها لتأمين رواتب الموظفين وتوصي بتجنب التجمعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).