شرطة ديالى تطلق مبادرة انسانية في 22 مدينة لدعم العوائل الفقيرة بفترة حظر التجوال

2020/03/22 | 16:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ديالىأعلنت قيادة شرطة ديالى، الاحد (22 اذار 2020)، اطلاق مبادرة انسانية في 22 مدينة داخل المحافظة.وقال مدير اعلام شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قائد شرطة ديالى اللواء حامد الشمري اطلق مبادرة انسانية في 22 مدينة تتضمن تكفل مفارز الشرطة بدعم مباشر للاسر الفقيرة والمتعففة من ناحية تأمين احتياجاتها من المواد الغذائية والخضر والفواكه طيلة ايام الحظر الشامل".واضاف، أن "قيادة شرطة ديالى خصصت خطا ساخنا للاسر الفقيرة والمتعففة من اجل التواصل معها وتامين ايصال المواد الغذائية والخضر فورا"، مؤكدا ان "اي نداء يصلها في اي منطقة سواء في المدن او حتى القرى النائية سيتم الاستجابة لها فورا".

ولفت الى ان "المبادرة جاءت من اجل دعم الفقراء خلال ايام الحظر الشامل ودفعهم للالتزام به لانه اطار مهم للوقاية من فيروس كورونا".

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر بشرطة محافظة ذي قار، الأحد، بهروب 4 سجناء من مركز شرطة أريدو في مدينة الناصرية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "4 سجناء هربوا من مركز شرطة اريدو في مدينة الناصرية".

واشار الى أن اثنين من الهاربين مت

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الاحد (22 آذار 2020)، بأن امرأة مُسّنة قُتلت بانفجار عبوة ناسفة في بساتين المخيسة شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "امرأة مسنة انفجرت عليها عبوة ناسفة في بساتين قر

بغداد اليوم ـ ديالى

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، العثور على وكر لتنظيم داعش جنوبي قضاء بهرز.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "وفقاً لمعلومات دقيقة، تمكنت قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات ديالى، من العثور على وكر تابع لع

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