نائب يكشف سبب وقوف العصائب ودولة القانون ضد الزرفي.. ويرجح تمرير الحكومة خلال اسبوعين

2020/03/22 | 16:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد رجح نائب عن ائتلاف النصر، اليوم الأحد، تمكن رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي من تشكيل حكومته خلال اسبوعين، مشيرًا إلى أنها ستمر بتصويت “مريح”.وقال النائب عن الائتلاف فالح الزيادي في تصريحات صحفية رصدتها “يس عراق”، أن “مشاورات رئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي بدأ مشاورات مع كافة الكتل السياسية بدون استثناء وبوتيرة […]

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