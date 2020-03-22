مصطفى الفاز - تدبير الصندوق الخاص بجائحة كورونا

2020/03/22 | 16:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مصطفى_الفاز الصندوق الذي تم احداثه في حالة طوارىء صحية وبلغ حجم مساهماته أكثر من ضعف ما كان متوقعا يتجه الآن الى تفعيل ما أحدث من أجله.هنا لابد من التذكير بأربع منطلقات أساسية:1 رفض التعديل المقترح على قانون المالية الداعي الى تعزيز ودعم المنظومة الصحية.2 الصندوق أحدث في حالة طوارىء صحية ويجب أن ينصب حول كل التداعيات الصحية والاجتماعية.3 استمرار الدولة في التطبيق الصارم لتوصيات المراكز المالية ال......

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