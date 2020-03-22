2020/03/22 | 16:55 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معدلات البطالة في ارتفاع، وشركات كبرى تُظهر خسائر كبيرة، والأمم المتحدة تحذّر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آثار كورونا الكارثية على الاقتصاد العالمي) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آثار كورونا الكارثية على الاقتصاد العالمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).