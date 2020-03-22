2020/03/22 | 17:32 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ عمر عبد اللطيف

عدت اللجنة المالية في مجلس النواب بان الازمة العالمية المتمثلة بانخفاض اسعار النفط مؤقتة، مؤكدةً ان رواتب الموظفين مؤمنة لعام كامل.

وقال عضو اللجنة الدكتور احمد الصفار لـ"الصباح" ان الازمة العالمية المتمثلة بانخفاض اسعار النفط مؤقتة وقد لا تستمر اكثر من شهر او شهرين على الاكثر، مشيراً الى ان اسبابها معروفة وهي تفشي فيروس "كورونا" في العالم وتأثيره على المعامل الانتاجية الكبيرة في اليابان والصين واوروبا مما ادى الى خفض الطلب النفطي، ودخول المنتجين حرب اسعار واغراق السوق بالنفط الخام مما ادى الى انخفاض اسعاره.

وبين بان الدول المصدرة للنفط لا تتحمل المزيد من الخسائر ويمكن ان تنهي الازمة خلال الشهر المقبل او الذي يليه.

وتابع بان بقاء اسعار النفط على مستواها الحالي لن يضر العراق اذ بامكانه تسديد رواتب موظفيه لمدة عام كامل، من فوائض موازنة 2019 الخاصة بالاستثمارات وكثير من ابواب الصرف بالوزارات الاخرى، اضافة الى ان العراق دولة لديها احتياطي نقدي بالبنك المركزي ويمكن ان يتم اللجوء للاحتياطي الداخلي او الخارجي، اضافة الى وسائل تتعلق بالسياسة النقدية بعمليات السوق المفتوحة او سعر الفائدة او الاحتياطي القانوني للمصارف.

والمح الصفار الى ان العراق يمكن ان يلجأ ايضاً للاقتراض الخارجي في حالة الطوارئ والازمات بعد ان منعه في موازنة العام الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: الازمة النفطية العالمية "مؤقتة" ورواتب الموظفين مؤمنة لعام كامل) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: الازمة النفطية العالمية "مؤقتة" ورواتب الموظفين مؤمنة لعام كامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).