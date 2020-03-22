خلية الازمة النيابية تصدر 10 توصيات في اول اجتماع لها

2020/03/22 | 17:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

عقدت اللجنة النيابية المكلفة بمواجهة وباء كورونا، اليوم الاحد، اجتماعها الاول برئاسة حسن الكعبي وكامل اعضائها واصدرت 10 توصيات.

وقال المكتب الاعلامي للكعبي في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه "ناقش المجتمعون اخر التطورات فيما يخص الاوضاع الصحية في عموم البلاد والاجراءات المتبعة من خلية الازمة الوزارية والمؤسسات ذات العلاقة بمواجهة وباء كورونا، اضافة الى اهم ما تحتاجه الخلية الحكومية خلال هذا الظرف الطاريء و تفعيل القرارات والتوصيات بهذا الصدد".

واضاف "جرى خلال اختتام الاجتماع النيابي، الإتفاق على التوصيات والمقررات الاتية، اولا: الاتفاق على ان يكون النائب د جواد الموسوي مقررا للجنة النيابية، والنائب د فالح الزيادي ناطقا اعلاميا لها".

وتابع "ثانيا: الاتفاق على اضافة رؤوساء خلية الازمة الوزارية في المحافظات (المحافظين) والسادة مدراء الصحة في المحافظات الى اللجنة النيابية".

ولفت الى انه "ثالثا: التعاقد مع الكوادر الطبية والصحية المتقاعدين، وخريجي الكليات الطبية والصحية للعام الماضي، والتريث في احالة الكوادر الطبية والصحية واستثناءهم من تعليمات قانون التقاعد رقم 9 لسنة 2014المعدل"، مضيفا "رابعا: مطالبة رئاسة الوزراء ووزارة المالية بإستثناء وزارة الصحة من تعليمات التعاقد والشراء وإستيراد كل الاجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاج المرضى ووقاية الكوادر الطبية والصحية، فضلا عن استثناءهم من تنفيذ العقود الحكومية لسنة 2014 واتباع التعليمات الاخرى وقبول التبرعات خارج الضوابط فيما يخص مكافحة وباء كورونا حصرا، وذلك للظروف الطارئة التي يمر بها البلد التي تستدعي اعطاء كامل صلاحيات الصرف لخلية الازمة المكلفة بمواجهة هذا الوباء".

واستطرد "خامسا: دعوة رئاسة الوزراء ووزارة المالية بتزويد وزارة الصحة بكافة احتياجاتها المالية وذلك لقلة التخصيصات المالية المخصصة للوزارة بما يخص مواجهة وباء كورونا ، وتحويل مبلغ 50 مليون دولار على وجه السرعة من تخصيص وزارة الصحة لاستخدامها في شراء عدد ومستلزمات الوقاية والعلاج".

واشار الى انه "سادسا: التوصية بدعم الكوادر الصحية والطبية ماليا ومعنويا، وتوفير كل سبل الرعاية والاهتمام لهم باعتبارهم حائط الصد الاول والاساس لمواجهة هذا المرض"، سابعا: دعوة خلية الازمة الحكومية والجهات ذات العلاقة بتفعيل قانون الصحة العامة بكافة بنوده".

واكد "ثامنا: دعوة قائد عمليات بغداد ومحافظ بغداد وامانة العاصمة بتسهيل كافة الاجراءات المتعلقة بعملية دفن المتوفين بسبب فايروس كورونا، وتاسعا: مطالبة وزارة التجارة لتوزيع وجبتين او ثلاثة من مفردات البطاقة التموينية على المواطنين وخلال هذا الاسبوع".

وتابع "عاشرا: مطالبة شركات الهاتف النقال والانترنت بإعتبار المكالمات المحلية والانترنت مجانية خلال هذا الشهر، لدعم المواطنين الجالسين في المنازل طيلة ايام الحظر".

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