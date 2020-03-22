بالوثيقة... مناشدة من موظفي شركة الحفر العراقية لشمولهم بقرارات خلية الازمة

2020/03/22 | 17:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالب جمع من موظفي شركة الحفر العراقية، اليوم الاحد، بشمولهم بقرارات خلية الازمة، مبينين ان الشركة لم تمنجهم اجازة رغم وجود موظفين اجانب في مواقع عملهم، اضافة الى مطالبتها لهم بالدوام رغم حظر التجوال.

وقالوا في مناشدة حصلت "الغد برس" عليها "نحن موظفين في شركة الحفر العراقية، عملنا حاليا في موقع الرميلة، ونحن بصراع قوي مع هذا الفايروس بسبب وجود اجانب وموظفين يتجاوز عددهم بالمئات ونعمل بنظام المناوبة، وأغلبنا من محافظات بعيدة من الموصل والأنبار وبغداد".

وتابعوا "للأسف شركتنا لا تقدر الأوضاع والظروف الصعبة الي يمر بها البلد، حيث اننا غير مشمولين بقرار خلية الأزمة بموضوع الدوام 50% ولليوم إدارة الشركة نشرت كتابا تؤكد فيه ان الذي لا يحظر للدوام سيسجل غياب او اجازة، وبهذه الحالة ستقل الرواتب ونحن نعيش اوضاعا مادية صعبة".

وبينوا "سألنا لاكثر من مرة عن كيفية وصولنا للدوام رغم قطع الطرق وحظر التجوال، يكون الجواب (لا دخل لنا) تصلون لمواقعكم او تسجلون غياب".

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