وزير المالية يصدر بيانا بشأن موعد توزيع الرواتب للموظفين: لا تتجمعوا

2020/03/22 | 17:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اصدر المكتب الاعلامي لنائب رئيس الوزراء وزير المالية فؤاد حسين، اليوم الاحد، بيانا بشأن توزيع الرواتب الى الموظفين وقرارات خلية الازمة.وذكر المكتب في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، انه”استنادا الى توجيهات نائب رئيس الوزراء وزير المالية فؤاد حسين ستبدأ الدوائر المعنية في وزارة المالية والمصارف التهيئة لصرف الرواتب لكافة المحافظات والمؤسسات […]

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