2020/03/22 | 17:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هيئة الإعلام والاتصالات تحذر من انهيار منظومة الاتصالات والإنترنت

اخبار مباشرة

هيئة الإعلام والاتصالات تحذر من انهيار منظومة الاتصالات والإنترنت وتطالب خلية الأزمة بوضع حلول عاجلة

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الإعلام والاتصالات تحذر من انهيار منظومة الاتصالات والإنترنت وتطالب خلية الأزمة بوضع حلول عاجلة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الإعلام والاتصالات تحذر من انهيار منظومة الاتصالات والإنترنت وتطالب خلية الأزمة بوضع حلول عاجلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).