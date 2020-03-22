كورونا يدفع بابا الفاتيكان إلى “خطوة نادرة”: توجيه رسالة استثنائية إلى العالم

2020/03/22 | 17:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أكد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، إنه سيلقي هذا الأسبوع رسالة استثنائية (إلى المدينة والعالم)، وهي رسائل عادة لا يلقيها إلا في عيد الميلاد وعيد القيامة، ودعا إلى الصلاة والتضرع للخلاص من أزمة فيروس كورونا.وأعلن البابا عن ذلك خلال عظته الأسبوعية التي أصبح يلقيها من داخل الفاتيكان عبر الإنترنت […]

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