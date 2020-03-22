2020/03/22 | 18:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد شدد رئيس اركان الجيش الفريق أول ركن عثمان الغانمي، اليوم الاحد، على ضرورة فحص جميع المنتسبين للتأكد من سلامتهم وعدم اصابتهم بفيروس كورونا.وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن” رئيس اركان الجيش عقد مؤتمرا لمناقشة الاجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستحدث وطرق الوقاية منه”.واضاف البيان، ان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس اركان الجيش يشدد على ضرورة فحص المنتسبين للتأكد من سلامتهم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس اركان الجيش يشدد على ضرورة فحص المنتسبين للتأكد من سلامتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).