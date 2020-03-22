الإمارات تقر حزمة تحفيز إضافية حجمها 16 مليار درهم

2020/03/22 | 18:08 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال نائب رئيس الإمارات عقب اجتماع لمجلس الوزراء إن الإمارات وافقت، الأحد، على 16 مليار درهم (4.36 مليار دولار) إضافية لتصل بإجمالي حزمة تحفيز الاقتصاد إلى 126 مليار درهم في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هو أيضا حاكم دبي، مركز السياحة والأعمال الإقليمي، إن السلطات أقرت الإجراءات الجديدة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وضمان تنفيذ المشاريع الحكومية الكبيرة في مجال البنية التحتية.

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