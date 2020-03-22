كيف أصبحت إيطاليا الاول عالمياً بوفيات كورونا..تعرف على الاسباب وما الذي حدث؟

2020/03/22 | 18:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: كشف خبراء في مجال الصحة، اليوم الأحد، عن الأسباب التي جعلت من إيطاليا أكثر دولة متضررة من فيروس كورونا في العالم، وذلك بعد تسجيل السلطات 6557 إصابة جديدة بالوباء في عدد قياسي آخر يثير القلق، ليرتفع إجمالي عدد المصابين فيها إلى نحو 54 ألفا.وبحسب تقارير صحفية تابعتها “يس عراق”، فان إيطاليا […]

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