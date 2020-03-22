مصدر لـ”العهد نيوز”: هروب 4 سجاء من مركز للشرطة في ذي قار وفتح مجلس تحقيقي

2020/03/22 | 18:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قار كشف مصدر أمني في ذي قار، اليوم الاحد، عن فتح مجلس تحقيقي بمركز شرطة حي أريدو في الناصرية بعد هروب أربعة سجناء من المركز فجر اليوم.وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز”، بأن “أربعة سجناء هربوا من السجن، أثنان منهم متهمين بممارسة اللواط، ومتهمين أخرين بالمتاجرة بالمخدرات، وكان الهروب خلال […]

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