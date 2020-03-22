2020/03/22 | 18:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وزير الداخلية يصدر توجيهاً عاجلاً بشأن منتسب تعرض للاعتداء خلال تطبيقه لحظر التجوال في بابل

يتبع ..............

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت قيادة شرطة ديالى، الاحد (22 اذار 2020)، اطلاق مبادرة انسانية في 22 مدينة داخل المحافظة.

وقال مدير اعلام شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قائد شرطة ديالى اللواء حامد الشمري اطلق مبادرة

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر بشرطة محافظة ذي قار، الأحد، بهروب 4 سجناء من مركز شرطة أريدو في مدينة الناصرية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "4 سجناء هربوا من مركز شرطة اريدو في مدينة الناصرية".

واشار الى أن اثنين من الهاربين مت

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الاحد (22 آذار 2020)، بأن امرأة مُسّنة قُتلت بانفجار عبوة ناسفة في بساتين المخيسة شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "امرأة مسنة انفجرت عليها عبوة ناسفة في بساتين قر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير الداخلية يصدر توجيهاً عاجلاً بشأن منتسب تعرض للاعتداء خلال تطبيقه لحظر التجوال في بابل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير الداخلية يصدر توجيهاً عاجلاً بشأن منتسب تعرض للاعتداء خلال تطبيقه لحظر التجوال في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).