2020/03/22 | 18:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مدير صحة الرصافة يحذر: لدينا اسبوعان للانتصار على كورونا او فقدان السيطرة عليه

يتبع ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مدير صحة الرصافة يحذر: لدينا اسبوعان للانتصار على كورونا او فقدان السيطرة عليه) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مدير صحة الرصافة يحذر: لدينا اسبوعان للانتصار على كورونا او فقدان السيطرة عليه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).