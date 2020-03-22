2020/03/22 | 18:13 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانة غاز: كورونا لم يؤثر في معدلات انتاجنا في كوردستان

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