صحة المثنى تستحدث برنامج الكتروني للكشف عن الوافدين للمحافظة

2020/03/22 | 18:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- المثنى أعلنت دائرة صحة المثنى اليوم الأحد عن استحداث برنامج الكتروني يطبق لأول مرة في العراق للكشف عن أسماء الوافدين من خارج المحافظة.وقال مدير برنامج الزائر الصحي في الدائرة سلام زاهي في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “البرنامج يهدف لخلق قاعدة بيانات نفوس المحافظة وسهوله الوصول إلى الملامسين من […]

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