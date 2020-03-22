2020/03/22 | 18:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعتبر مدير عام صحة الرصافة عبدالغني الساعدي، اليوم الأحد، أن الأسبوعين المقبلين سيكون موعدًا حاسمًا للانتصار على كورونا أو تفشي الوباء.وقالت دائرة صحة الرصافة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه اليوم، أن “مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عقد اجتماعًا طارئًا بمدراء المؤسسات الصحية والقطاعات التابعة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير صحة الرصافة يحدد الأسبوعين المقبلين موعدًا “حاسمًا” للانتصار على كورونا أو تفشي الوباء) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير صحة الرصافة يحدد الأسبوعين المقبلين موعدًا “حاسمًا” للانتصار على كورونا أو تفشي الوباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).