بالصور..هكذا اعترفت ووهان الصينية بتضحيات الاطباء بعد تطويق كورونا

2020/03/22 | 18:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: منذ ان اعلنت الصين، نجاحها بالسيطرة على انتشار جائحة وباء كورونا وانتشاره في كل اقاليم، كان اقليم ووهان مركز بؤرة الفيروس يحتفي بالاطباء والملاكات الطبية والصحية التي ساعدت.ووضعت ووهان صور الاطباء على ناطحات السحاب في شوارعها ليلاً في بادرة اعتراف بالتضحيات التي قدموها.

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