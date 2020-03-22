مدير صحة الرصافة يحذر: لدينا اسبوعان للانتصار على كورونا او فقدان السيطرة عليه

2020/03/22 | 18:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أكد مدير صحة الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الاحد، أن الاسبوعين المقبلة تعد حاسمة بالنسبة للعراق اما اعلان النصر على الفيروس او تفشي الوباء في حال لم يتم تطبيق حظر التجول بشكل تام.وقالت دائرة صحة الرصافة في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “مدير عام صحة بغداد الرصافة عقد […]

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