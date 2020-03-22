جلسة مع ميسي تكشف حقيقة رحيل جريزمان

2020/03/22 | 18:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، حقيقة رغبة برشلونة في الاستغناء عن خدمات الفرنسي أنطوان جريزمان، خلال الصيف المقبل.

وكانت صحيفة "سبورت" زعمت أن برشلونة مستعد لبيع جريزمان مقابل 100 مليون يورو خلال الميركاتو الصيفي، أو إقحامه في صفقة تبادلية، لضم لاعب آخر أكثر أهمية للبارسا في الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن جريزمان ليس لديه أي خطط أخرى سوى البقاء في برشلونة حتى نهاية عقده في 2024، كما أنه سعيد باللعب مع ليونيل ميسي ويحلم بحصد لقب دوري أبطال أوروبا بقميص البارسا.

وأشارت إلى أن إدارة برشلونة لا تفكر في الاستغناء عن لاعب جاء قبل عام فقط، وكلف النادي 120 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن هناك دليلا آخر على بقاء جريزمان، بعد أن تم اختياره من قبل مسؤولي برشلونة رفقة ميسي، لحضور جلسة التقاط الصور الترويجية لقميص الفريق في الموسم المقبل.

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