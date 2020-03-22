بالصور..مواكب حسينية تستعين بالشرطة لنقل الاغذية الى العائلات الفقيرة

2020/03/22 | 18:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تناقل نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الاحد، صور انطلاق مبادرات انسانية من قبل مواكب حسينية لتوزيع الاغذية والخضروات على العائلات الفقيرة ايام حظر التجوال في خضم اجراءات السيطرة على انتشار وباء كورونا.ورصدت “يس عراق”، استعانة الحملات بسيارات الشرطة في حظر التجوال للوصول الى المنازل في المناطق الفقيرة.وتأتي الحملة بعد […]

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