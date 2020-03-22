2020/03/22 | 18:25 - المصدر: كلكامش برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كلكامش برس/تواصل القوات التركية، مسلسل خروقاتها للاراضي العراقية، بعد ان نفذت اليوم الاحد، عملية جديدة في منطقة هاكورك التابعة لمحافظة دهوك، واستهدفت عددا من قيادات المعارضة من حزب العمال الكردستاني.وأعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم قتل 5 عناصر من حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة "تنظيما إرهابيا"، بعملية جديدة في شمالي العراق.وأفادت الوزارة في بيان مقتضب نشر عبر "تويتر"، انه "تم قتل 5 إرهابيين من تنظيم حزب العمال الكردستاني الانفصالي تم رصدهم بوسائل الاستطلاع والمراقبة في منطقة هاكورك شمال العراق، جراء عملية جوية".وأضافت الوزارة أن عمليات قواتها في المنطقة "تجري على قدم وساق".
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تخترق السيادة العراقية مجددا ) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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