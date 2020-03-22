تركيا تخترق السيادة العراقية مجددا ‏

2020/03/22 | 18:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/تواصل القوات التركية، مسلسل خروقاتها للاراضي العراقية، بعد ان نفذت اليوم الاحد، ‏عملية جديدة في منطقة هاكورك التابعة لمحافظة دهوك، واستهدفت عددا من قيادات ‏المعارضة من حزب العمال الكردستاني.‏وأعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم قتل 5 عناصر من حزب العمال ‏الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة "تنظيما إرهابيا"، بعملية جديدة في شمالي العراق.وأفادت الوزارة في بيان مقتضب نشر عبر "تويتر"، انه "تم قتل 5 إرهابيين ‏من تنظيم حزب العمال الكردستاني الانفصالي تم رصدهم بوسائل الاستطلاع والمراقبة في ‏منطقة هاكورك شمال العراق، جراء عملية جوية".‏وأضافت الوزارة أن عمليات قواتها في المنطقة "تجري على قدم وساق".‏

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