ندى جودت : الزرفي سيبدأ جولة من المشاورات مع الكتل المعترضة على تكليفه

2020/03/22 | 18:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت النائب عن كتلة النصر، ندى شاكر جودت، عن موعد بدء مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، فيما أكدت، أن المفاوضات لم تبدأ بعد.

وقالت جودت إن الزرفي سيبدأ جولة من المشاورات مع الكتل المعترضة على تكليفه، لمعرفة أسباب الاعتراض ومناقشتها، وتبديد مخاوف تلك الكتل.

وأضافت، أن مفاوضات تشكيل الحكومة لم تبدأ بعد، لكن من المؤمل أن تنطلق خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء حوارات الزرفي مع الكتل المعترضة عليه.

وشددت على ضرورة تقديم الكتل السياسية مصلحة الوطن، على مصالحها الحزبية والفئوية من اجل عبور المرحلة الأخطر التي يمر فيها العراق.

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