تخصيص مساعدات منظمة الصحة العالمية للمحافظات بحسب النِسَب السكانية

2020/03/22 | 18:25 - المصدر: قناة التغيير

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وجه بشير الحداد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب رسمياً الأمانة العامة لمجلس النواب بمخاطبة وزارة الصحة والبيئة الإتحادية

للإسراع في تخصيص الحصص من المساعدات المقدمة من منظمة الصحة العالمية لتوفير الدعم المالي والأدوية والمستلزمات الصحية إلى محافظات العراق واقليم كردستان بحسب النسب السكانية وبشكل عادل وذلك لتعزيز اجراءات الوقاية من خطر تفشي فيروس كورونا في عموم البلاد.

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