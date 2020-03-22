دخول النجف في حالة الإنذار القصوى بعد ارتفاع إصابات كورونا إلى 23 حالة

2020/03/22 | 18:25 - المصدر: قناة التغيير

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دخلت محافظة النجف حالة الإنذار القصوى بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا الى أكثر من عشرين حالة

المحافظ لؤي الياسري أعلن في بيان الدخول في حالة الإنذار القصوى “ج” في عموم مناطق المحافظة عقب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى ثلاث وعشرين حالة، مبينا أن خلية الأزمة في المحافظة قررت استمرار غلق المطار والمنافذ البرية، واستمرار منع دخول المواطنين من المحافظات الأخرى، وتشكيل لجنة مختصة لتحديد وتهيئة اماكن وردهات اضافية لحجر الملامسين والحالات المشتبه بها مع ايجاد اماكن بديلة لمستشفى الحكيم لاستيعاب المصابين الجدد والإشراف على توفير مستلزمات الحماية الشخصية والاجهزة والمستلزمات الطارئة.

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