الرئيس السوري”بشار الأسد” يصدر مرسوماً يقضي بمنح عفو عام

2020/03/22 | 18:28 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الرئيس السوري “#بشار_الأسد” مرسوماً تشريعيّاً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل اليوم الأحد 22 آذار /مارس.وقالت وكالة «سانا» الرسميّة إن أبرز ما يتضمنه المرسوم الرئاسي، استبدال

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