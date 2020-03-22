نائب عن الفتح: القوى الشيعية اتفقت على إزاحة الزرفي وترشيح 3 رؤساء جامعات لمنصب رئيس الوزراء

2020/03/22 | 18:30 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، الاحد، عن أبرز نتائج مباحثات البيت الشيعي أمس السبت، مشيرا الى ترشيح ثلاث شخصيات لمنصب رئيس مجلس الوزراء.

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