ارتفاع حاد بحصيلة ضحايا كورونا في كندا خلال أقل من 24 ساعة

2020/03/22 | 18:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت السلطات الكندية اليوم الأحد أن حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد ارتفعت بضعفين تقريبا خلال أقل من 24 ساعة.

وأكدت آخر بيانات نشرتها الحكومة الكندية اليوم الأحد أن عدد ضحايا الوباء ارتفع منذ ساعات متأخرة من أمس السبت من 13 حتى 19 شخصا.

وخلال الفترة نفسها، سجلت في البلاد أكثر من 200 حالة إصابة جديدة بالوباء، لترتفع بذلك حصيلة المرضى من 1099 حتى 1302 شخصين.

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