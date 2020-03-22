مصدر: ديالى تسجل اول حالة وفاة بفيروس كورونا

2020/03/22 | 18:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى/ الغد برس:

افاد مصدر مطلع، اليوم الاحد، بتسجيل اول حالة وفاة بفيروس كورونا في ديالى.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "محافظة ديالى سجلت اول حالة وفاة بفيروس كورونا لرجل في عقده السادس من اهالي قضاء الخالص، وذلك بعد ايام من بقاءه في الحجر الصحي".

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