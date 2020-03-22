وزير الداخلية يوجه بمحاسبة المقصرين بشأن تعرض منتسب للإعتداء في بابل

2020/03/22 | 18:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد وجه وزير الداخلية، ياسين الياسري، اليوم الأحد، بمحاسبة المقصرين بشأن تعرض منتسب في قيادة شرطة بابل، إثر تطبيقه القانون.وذكر المكتب الاعلامي لوزير الداخلية في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “الياسري، استقبل المفوض سعد كاظم عبد، المنسوب إلى قيادة شرطة بابل والذي تعرض للإعتداء إثر تطبيقه القانون”.وقال الياسري: […]

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