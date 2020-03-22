شركة إيرثلنك تكشف سبب “الضعف المفاجئ” الذي طرئ على الانترنت

2020/03/22 | 18:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت شركة ايرثلنك للاتصالات وخدمات الانترنت، اليوم الأحد، تعرض السعات الدولية الواصلة للعراق عبر منفذ بدرة، إلى إنقطاع بسبب خلل في المنظومة الناقلة داخل القارة الأوربية.وأضافت أن “فرق الشركة تعمل حالياً على تعويض السعات المفقودة لإعادة الإنترنت إلى وضعه الطبيعي خلال الساعات القليلة القادمة”.

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