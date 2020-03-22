2020/03/22 | 18:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نظَم عدد من الشبان والفتيات في محافظة السليمانية حملة تطوعية لتعقيم وتعفير الشوارع والاماكن العامة لمواجهة خطر كورونا.واظهرت صور اطلعت عليها “يس عراق”، قيام عدد من الشبان والفتيات بارتداء المستلزمات الوقائية وحمل ادوات التعقيم والتعفير وهم يجوبون شوارع السليمانية في اقليم كردستان، لتعقيم وتعفير الشوارع والاماكن العامة “طوعيا” ضمن جهود التضامن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالصور: شبان وفتيات يجوبون شوارع السليمانية لتعقيمها بشكل طوعي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالصور: شبان وفتيات يجوبون شوارع السليمانية لتعقيمها بشكل طوعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).