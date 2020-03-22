الصحة الأردنية : باشرنا باستخدام عقار الملاريا في علاج فيروس كورونا

2020/03/22 | 18:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة الأردنية المباشرة باستخدام عقار الملاريا هيدروكسي كلوروكين في علاج فيروس كورونا المستجد.

وأفادت وكالة بترا أن الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة نذير عبيدات، أكد أن الأردن سيبدأ باستخدام العقار المضاد للملاريا في علاج كورونا ضمن دراسة سريرية وبناء على دراسات أظهرت فاعليته بالرغم من أن هذه الدراسات ما زالت بحاجة لتجارب أوسع، مبينا أن اللجنة الوطنية طلبت السير بإجراءات تسمح باستخدام العقار حسب الأصول، وأصبح بالإمكان استخدام العقار في علاج الفيروس بعد إجازته من قبل مؤسسة الغذاء والدواء.

وأوضح عبيدات ان العقار سيستخدم ضمن بروتوكول علاجي، في وقت أجيز فيه للمرضى المؤكد إصابتهم بالفيروس في المستشفيات الأردنية المعتمدة لعلاج الفيروس، مشيرا الى أن العلاج له تأثير إيجابي على المرضى إلا انه ليس علاجا نوعيا ولا يمكن استخدامه مع المرضى الذين يعانون من امراض مزمنة.

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